أمير الكويت مهنئا الرئيس السيسى: انتصارات أكتوبر ملحمة خالدة سطرتها القوات المسلحة المصرية

الكويت- ( أ ش أ):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، أعرب أمير الكويت – خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر، مستذكرا هذه الملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل بطولة واستبسال، وامتزاج الدماء الكويتية والمصرية لتحرير الأراضي المصرية، بصورة جسدت عمق الروابط الأخوية والعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا فى الوقت نفسه للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات السادس من اكتوبر، متمنيا للرئيس السيسى دوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها كل الرقي والازدهار.

فى السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.