عكاظ" السعودية: العراق أمام فرصة إيجابية لعودة الاستقرار والخروج من عباءة النظام الإيراني

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن العراق دخل أعتاب مرحلة جديدة ومفصلية في تجربته الديمقراطية والتى من الممكن أن تعيد له الاستقرار الغائب عنه منذ عقود .

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الجمعة تحت عنوان - صفحة جديدة في العراق - إنه بعد اكتمال نصاب القيادات العليا الثلاث المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وسط دعم وتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصبح العراق أمام مرحلة إيجابية جديدة تساعده على العودة إلى الاستقرار مرة أخرى وعلى الخروج من عباءة النظام الإيراني والتصدي لأجنداته.

وتابعت الصحيفة، أن الفرصة الآن باتت مواتية لمرحلة إيجابية، خاصة إذا نجح رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي في تشكيل حكومة تكنوقراط تبتعد عن طوق المحاصصة الطائفية، وتلبي رؤية الصدر في الخروج من نفق الطائفية المظلم.