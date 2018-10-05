السفير السعودى: زيارة ولى العهد للكويت لساعات أنجزت عمل 8 سنوات

الكويت- (أ ش أ):

أشاد سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، بالنتائج التي حققتها زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت يوم الأحد الماضى، رغم أنها لم تستغرق سوى ساعات، موضحا أن العبرة فيما أنجز خلالها؛ حيث أنجزت عمل 8 سنوات.

وقال الأمير سلطان بن سعد – فى تصريح صحفى - إنه تم خلال الزيارة استعراض العلاقات الثنائية المتجذرة في جلسة المباحثات الرسمية، التي عقدت يوم وصول ولي العهد بينه وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن ثم استكملت في اليوم التالي بين أعضاء الوفد المرافق له، ونظرائهم من الجانب الكويتي.

وأضاف أن اصرار ولي العهد السعودى، على بقاء الوفد المرافق له لاستكمال المباحثات، دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، موضحا أن الجانبين قد عبرا عن ارتياحهما الكامل لنتائج الزيارة.