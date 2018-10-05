لقاء روسي كوري شمالي صيني لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية

موسكو – (أش أ):

ذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج أن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هيي، ستبحث في موسكو تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في إطار المشاورات ثلاثية الأطراف مع نظيريها الروسي والصيني.

وأوضح بيان للسفارة الروسية في العاصمة الكورية الشمالية اليوم /الجمعة/، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هيي، توجهت إلي موسكو للمشاركة في المشاورات الثنائية الروسية الكورية الشمالية حول تطورات الأوضاع في شيه جزيرة كوريا، ثم في المشاورات الأولى ثلاثية الأطراف مع نظيريها الروسي والصيني على مستوى نواب وزراء الخارجية.

يذكر أنه سبق وذكرت وسائل إعلام أن السيدة تشوي سون هيي توجهت أمس إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانبين الروسي والصيني.