ميلانيا ترامب تزور المحمية الوطنية في كينيا في إطار جولتها الإفريقية

نيروبي- (أ ش أ):

زارت قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب اليوم، الجمعة، المحمية الوطنية في كينيا، وذلك في إطار جولتها الإفريقية التي تقوم بها وتستمر خمسة أيام.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السيدة الأولى وصلت اليوم إلى محمية "نيروبي ناشونال بارك" للتعرف على الخطوات التي تتخذها كينيا للحفاظ على الأفيال وحيوان وحيد القرن المهددين بالانقراض.

ومن المقرر أن تزور ميلانيا ترامب عددا من الأطفال في دار للأيتام، وأن تحضر عرضا يقوم به الأطفال في مسرح نيروبي الوطني.

وتعد كينيا هي المحطة الثالثة بالجولة الإفريقية التي تقوم بها ميلانيا ترامب والتي كانت قد بدأتها بزيارة غانا يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت منها إلى ملاوى أمس.

وتعتبر هذه أول جولة خارجية تقوم بها قرينة ترامب بمفردها، كما أنها المرة الأولى التي تزور فيها إفريقيا على الإطلاق.