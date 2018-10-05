روسيا: واشنطن تعمل على تسميم أجواء العلاقات باتهامات جديدة لا تستند لأساس

موسكو- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تعمل على تسميم أجواء العلاقات الروسية الأميركية عبر توجيه اتهامات جديدة للأجهزة الأمنية الروسية.

وقال ريابكوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "مع الأسف نراقب قيام السلطات الأمريكية بمواصلة تسميم جو العلاقات الروسية الأمريكية باتهامات جديدة، لا تستند لأي أساس بحق روسيا".

وأضاف "يتم تخويف المواطنين الغربيين من "الهاكرز الروس" ، الذين يصورونهم كأنهم يقومون بقرصنة الحواسيب في كافة أرجاء العالم".

وأكد ريابكوف أن القيادة الأمريكية تحاول عدم السماح بنفي رواية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرا إلى أنهم يحاولون تعزيز هذه الرواية بتزوير جديد ومواصلة تضليل المجتمع الدولي من أجل إيجاد ذريعة جديدة للعقوبات وغيرها من التدابير بحق روسيا.