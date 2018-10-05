رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه بالسلام وإعادة التوحيد مع الشمال

سول- (د ب أ):

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الجمعة مجددا التزامه بتحقيق السلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس في تصريحات خلال مراسم "يوم الكوريين" أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه يحلم "ببلد يمكن ان يزوره أفراد الجالية الكورية في ما وراء البحار بسيارة وبقطار".

وقال مون أمام حوالي مئة من الكوريين قدموا من أنحاء العالم: "حلم تصبح فيه الكوريتان دولة واحدة للسلام المستدام، وحلم تزورون انتم وأبناؤكم الوطن بسيارة أو قطار، وحلم يتحقق فيه الازدهار كله، ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في شمال شرق آسيا والعالم جميعا، وهذه هي أحلام أريد ان أحققها معكم ".

وأوضح أن الكوريتين: "تخطوان نحو السلام مخلفتين وراءهما الانقسام الوطني والمواجهة" .

وأضاف مون أيضا أن البلدين اتفقتا على الاحتفال معا العام المقبل بالذكرى السنوية الـ100 للانتفاضة المؤيدة للاستقلال ضد "الحكم الاستعماري الياباني وإنشاء حكومة مؤقتة لكوريا" .