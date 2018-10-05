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الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالفساد

10:05 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالفساد

رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك

سول- (د ب أ):

قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بالسجن 15 عاما بحق رئيس البلاد السابق لي ميونج باك، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد، كما فرضت عليه غرامات بالملايين.

وكان ممثلو الادعاء يأملون أن تصل العقوبة إلى السجن عشرين عاما.

ووجهت اتهامات إلى لي بتلقي رشى أثناء توليه مهام منصبه في الفترة من 2008 حتى 2013.

وكان لي يتلقى هذه الأموال من أجهزة وشركات خاصة ومنظمات أخرى.

وينفي لي، 76 عامًا، جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

كوريا الجنوبية لي ميونج باك غرامة مالية محاكمة رشوية مالية

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