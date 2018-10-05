ترامب يتهم الصين بالاستغلال التجاري للولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تتخذ أشد الإجراءات حزما ضد ما وصفه بالاستغلال الصيني للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن إدارته لن تسمح بخسارة الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات لصالح الصين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتهم - أمس - الصين بالسعي لتغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة العدوان في مجالات عدة بينها الأمن والتجارة، وأن الصين تتدخل في الديمقراطية الأمريكية وتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.