المرصد: "سوريا الديمقراطية" تسيطر على مواقع جديدة بعد معارك مع داعش بدير الزور

لندن - أ ش أ:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بتمكن "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على مناطق جديدة وواسعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور إثر معارك عنيفة مع تنظيم داعش.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن "قوات سوريا الديمقراطية" مدعومة بغطاء من طائرات التحالف الدولي تمكنت من قطع خط إمداد التنظيم في بلدة سوسة، وسط معلومات عن سقوط قتلى من الطرفين.

وفي إدلب، أشار المرصد إلى تجدد قصف قوات الجيش السوري لمناطق المعارضة المسلحة بالمحافظة، مضيفا أن الفصائل الموجود هناك لم تقم حتى الآن بسحب أسلحتها من المنطقة بحسب الاتفاق مع روسيا، لافتا إلى أن الجيش الروسي يواصل إرسال التعزيزات العسكرية على المنطقة.