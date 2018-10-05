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زلزال بقوة 5.3 يضرب شمال اليابان

08:01 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
زلزال بقوة 5.3 يضرب شمال اليابان

ارشيفية

طوكيو - (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي، عدم وجود خطر لحدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة أصاب هوكايدو بالشلل - في السادس من سبتمبر - وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.

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طوكيو جزيرة هوكايدو زلزال اليابان

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