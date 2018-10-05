اليوم.. ماكرون ورئيس وزراء أرمينيا يتقدمان مراسم تأبين تشارل أزنافور

باريس - (د ب أ):

يتقدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم تأبين رسمية للموسيقي تشارل أزنافور اليوم الجمعة.

وسيتم تأبين المغني وكاتب الاغاني الفرنسي من أصل أرميني، الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، في مستشفى إنفاليدز العسكري القديم في باريس حيث يدفن نابليون بونابرت.

وكان أزنافور ألف ولحن أيضا العديد من الأغاني خلال مسيرته التي امتدت لسبعة عقود، وباع أكثر من 180 مليون ألبوم.

ولد ازنافور في 22 مايو 1924 وبدأ الغناء في المطعم الأرميني الخاص بوالديه في باريس وهو في عمر التاسعة. ولقد كان عشقه للغناء يجري دمه، وحذا حذو والده المغني ووالدته الممثلة اللذين وفدا إلى باريس فرارا من العنف في ارمينيا.

ومن المراحل المهمة في حياة المغني الذي تم وصفه بـ "فرانك سيناترا الفرنسي"، عندما التقى عام 1946 إحدى أشهر المغنيات الفرنسيات آنذاك إيديت بياف التي دعته للقيام بجولة عبر فرنسا والولايات المتحدة.