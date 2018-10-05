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اعتقال مشاهير أثناء الاحتجاج على "كافانو" خارج مجلس الشيوخ الأمريكي

06:11 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
اعتقال مشاهير أثناء الاحتجاج على "كافانو" خارج مجلس الشيوخ الأمريكي

آمي شومر

واشنطن - (د ب أ):

اعتقلت السلطات الأمريكية مساء الخميس عددا من الأشخاص، بينهم الممثلتان آمي شومر وإميلي راتاجكوسكي، أثناء تظاهرهم خارج مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي ضد ترشيح بارتي كافانو للمحكمة العليا.

ونشرت حركة "ومينز مارش" الاحتجاجية تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "لقد كنا نخطط لإغلاق مبنى الكابيتول لكن السلطات كانت خائفة جداً من هذه الموجة النسائية".

وأضافت أن أكثر من ألف امرأة تجمعن أمام مبنى مجلس الشيوخ.

وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي كان فيه أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بشأن كافانو.

وقد يجري التصويت بشكل نهائي من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته على ترشيح كافانو غدا السبت.

واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي أمريكا آمي شومر إميلي راتاجكوسكي تويتر بارتي كافانو
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