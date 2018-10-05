بسبب الخروج عن القضبان.. توقف حركة القطارات في نيويورك مؤقتا

نيويورك - (د ب أ):

تعطلت خدمات القطارات وتوقفت الحركة في نيويورك، ليل الخميس/الجمعة، عندما خرج قطار عن القضبان في محطة بنسلفانيا (بن ستيشن)، حسبما أفادت السلطات.

ونشرت هيئة النقل "نيوجيرسي ترانزيت" تغريدة عبر تويتر قالت فيها إن "خدمات القطارات داخل وخارج محطة (بن ستشيشن نيويورك) معلقة بسبب خروج قطار بطيء عن القضبان قرب بن ستيشن".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء خروج القطار عن القضبان.

وتم الدفع بحافلات لنقل الركاب كإجراء مؤقت.

ونشرت "نيوجيرسي ترانزيت" تغريدة في وقت لاحق قالت فيها إن خدمات القطارات استؤنفت، بعد أن تأخرت لمدة ساعتين.

وتعتبر "بن ستيشن" محطة السكك الحديدية الرئيسية في مانهاتن، حيث يتنقل أكثر من 350 ألف شخص من خلالها يوميًا.