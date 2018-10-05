نيكاراجوا .. عشرات المنظمات السياسية والاجتماعية تتحد سعيا لإقصاء الرئيس أورتيجا

ماناجوا - (د ب أ):

تعهدت عشرات المنظمات السياسية والاجتماعية في نيكاراجوا يوم الخميس بالعمل مع بعضها كقوة معارضة موحدة مكرسة لإقصاء الرئيس دانييل أورتيجا عن منصبه بشكل ديمقراطي.

وقالت المنظمات التي أطلقت على نفسها اسم "الرابطة الوطنية للأزرق والأبيض" إنه يجب أن يكون هناك حوار وطني للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية الحالية.

وتشهد نيكاراجوا احتجاجات منذ أبريل عندما سعى أورتيجا لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية بشكل يخفض مزايا أرباب تلك المعاشات.

وتم قمع تلك الاحتجاجات بعنف، مما أدى إلى انطلاق سلسلة من الاحتجاجات والتداعيات، على الرغم من سحب مقترح الإصلاح الأصلي. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل مئات الأشخاص.

وقالت رابطة المنظمات السياسية والاجتماعية إنها ترغب في تنحي أورتيجا وزوجته روساريو موريو، التي تشغل منصب نائب الرئيس .

وقالت فاليسكا فالي، التي تمثل منظمة طلابية في الائتلاف المعارض ، إن تشكيل قوة مشتركة يمثل لحظة مهمة للمعارضة.