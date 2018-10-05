عناوين الصحف العالمية:انتظروا الأسوأ بعد تسونامي إندونيسيا

القاهرة – مصراوي

تناولت صحيفة الجارديان البريطانية المأساة التي تعرضت لها إندونسيا بعد تسونامي قتل أكثر من 1400 شخصًا وقالت إن الأسوأ قادم، فيما تحدثت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن العقوبات الأمريكية ضد إيران معتبرة أنها قد تتسبب في تدفق الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.