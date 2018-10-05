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عناوين الصحف العالمية:انتظروا الأسوأ بعد تسونامي إندونيسيا

02:00 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
عناوين الصحف العالمية:انتظروا الأسوأ بعد تسونامي إندونيسيا

ارشيفية

القاهرة – مصراوي

تناولت صحيفة الجارديان البريطانية المأساة التي تعرضت لها إندونسيا بعد تسونامي قتل أكثر من 1400 شخصًا وقالت إن الأسوأ قادم، فيما تحدثت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن العقوبات الأمريكية ضد إيران معتبرة أنها قد تتسبب في تدفق الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

إندونيسيا زلزال تسونامي واشنطن الحرس الثوري الإيراني
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