حول العالم في 24 ساعة: استدعاء السفير السعودي في تركيا



القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استدعاء السفير السعودي في تركيا للاستفسار عن وضع خاشقجي، ووصول سفينة "أكواريوس" لميناء مرسيليا الفرنسي، وفرض أمريكا لعقوبات على رجل أعمال لبناني بدعوى تمويل حزب الله.