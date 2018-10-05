العالم في صور: حضن "قيادي".. ومظاهرات في اليمن
القاهرة - مصراوي:
رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، تجلس مع الأطفال في مالاوي، وحضن عميق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في الهند.
الأخبار المتعلقة
-
أهم التصريحات في 24 ساعة: الصين تحاول الإطاحة بترامب
-
فورين بوليسي:الحرس الثوري في إيران سيجني الملايين بسبب عقوبات ترامب
-
بنس: الصين تسعى للإطاحة بترامب
-
أبرز التصريحات في 24 ساعة: الوضع الإنساني في اليمن يسوء والناس يأكلون
-
بوتين: سنواصل الدوريات المشتركة مع تركيا في سوريا
-
بوتين: روسيا تعول على عدم نشوب أي قتال واسع النطاق في سوريا
-
183
-
155
-
105
-
94
-
79
-
50
-
46
-
46
-
41
-
41
إعلان