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العالم في صور: حضن "قيادي".. ومظاهرات في اليمن

01:00 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
العالم في صور: حضن "قيادي".. ومظاهرات في اليمن

القاهرة - مصراوي:

رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، تجلس مع الأطفال في مالاوي، وحضن عميق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في الهند.

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