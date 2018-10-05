أهم التصريحات في 24 ساعة: الصين تحاول الإطاحة بترامب
القاهرة – مصراوي
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الصين تحاول الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب، بينما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية لن تغادر سوريا إلا بعد إجراء الشعب السوري لانتخابات، وأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن مدة تشكيل الحكومة سوف تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام.
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