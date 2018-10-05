وزير الدفاع السوداني: نلتزم بالدفاع عن مصالح الأمة وتحقيق أمنها واستقرارها

وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف

الخرطوم (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، الالتزام بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الدفاع على سعي الدولة لتطوير قدرات القوات المسلحة وتوفير متطلباتها، وتلبية الحاجات الاجتماعية والمعنوية لأفرادها من خلال تقديم الخدمات وترقية بيئة العمل.

جاء ذلك في كلمته الخميس، خلال ختام فعاليات المشروع التدريبي (أحفاد تهراقا 2) الذي نفذته القوات المسلحة السودانية بمنطقة جبال شاكوت شمال شرق مدينة الجيلي.

من جانبه، أكد رئيس الأركان السوداني الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال التآمر والاستهداف، مشيرا إلي تكاتف أجهزة الدولة وقواها الشاملة التي تعمل كمنظومة واحدة للحفاظ علي الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.

وجدد رئيس الأركان المشتركة التزام القوات المسلحة الكامل بوقف إطلاق النار دعما لإرادة السلام ، ووجه الدعوة لحاملي السلاح للاستجابة لنداء السلام حقنا للدماء وضمانا لسلامة الوطن وأمن مواطنيه.

وأشار إلي المضي قدما في خطة تطوير القوات المسلحة بمحاورها المختلفة ، منوها إلي تعزيز الشراكات مع دول الجوار في المحيط العربي والأفريقي تأكيدا على دور السودان في صيانة الأمن وتحقيق السلام ودعم الاستقرار والتنمية علي مستوي القارة والإقليم.