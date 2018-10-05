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عمدة القدس: ندرس وقف عمليات وكالة "أونروا" والاعتماد على أنفسنا

12:02 ص الجمعة 05 أكتوبر 2018
عمدة القدس: ندرس وقف عمليات وكالة "أونروا" والاعتماد على أنفسنا

نير بركات

القدس (د ب أ)

قال عمدة القدس المنتهية ولايته نير بركات، إن مدينة القدس تدرس خطة لإيقاف عمليات وكالة الأمم المتحدة للاجئين "أونروا" وتقديم الخدمات التعليمية والطبية للفلسطينيين بنفسها.

وأضافت قناة "هاداشوت" أن حكومة البلدية يمكن أن تغلق المدارس والعيادات في مخيم شعفاط للاجئين، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن تمنح سكانه ذات الخدمات البلدية التي يتلقاها الفلسطينيون الآخرون المقيمون في القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وجاءت فكرة إخراج أونروا من القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض التمويل للهيئة التابعة للأمم المتحدة، والذي يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام.

وكان ترامب أخبر الزعماء اليهود الأمريكيين الشهر الماضي أنه لن يعود إلى دفع التمويل ما لم يوافق الفلسطينيون على التفاوض على اتفاق سلام مع إسرائيل.

القدس نير بركات وكالة أونروا الأمم المتحدة قناة هاداشوت فلسطين

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