موسكو: واشنطن تعمل على تسميم العلاقات الروسية - الأمريكية عبر توجيه اتهامات جديدة

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الولايات المتحدة تعمل على تسميم جو العلاقات الروسية - الأمريكية عبر توجيه اتهامات جديدة للأجهزة الأمنية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف قوله: "مع الأسف نراقب قيام السلطات الأمريكية بمواصلة تسميم جول العلاقات الروسية - الأمريكية بحصص جديدة من الاتهامات التي لا تستند لأساس بحق روسيا، والتي تهرع الدول الأخرى في الناتو لتكرارها بأوامر من واشنطن، ويتم تخويف الجمهور الغربي بـ "الهاكرز الروس" ويكادون يتهمونهم بقرصة الحواسيب في كافة أرجاء العالم".

وأعلن مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن الوطني جون ديميرس في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة قد أصدرت اتهامات ضد سبعة ضباط مخابرات عسكريين روسيين مزعومين بسبب مشاركتهم في مؤامرة لاختراق المنظمات الأمريكية والكندية والدولية.

وفقا لريابكوف، تواصل واشنطن تقديم معلومات كاذبة للجمهور المحلي والدولي من أجل تبرير فرض مزيد من العقوبات وطرق أخرى لتطبيق الضغط على روسيا.

وأضاف ريابكوف أن "روسيا أصبحت معتادة على مثل هذه الأساليب التي تستخدمها الولايات المتحدة، ولكن التوتر المتعمد في التوتر بين القوى النووية وعلى الساحة الدولية هو طريق خطير".