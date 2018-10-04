مسؤول أممي: اتفاق جديد مع الحكومة السورية لتسهيل عمل المنظمات الإغاثية

دمشق (أ ش أ)

قال منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا علي الزعتري، إن الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق جديد مع الحكومة السورية، وافقت دمشق بموجبه على تسهيل عمل المنظمات الإغاثية، بما في ذلك الموافقة على عبور المساعدات الى إدلب من داخل سوريا.

وأكد الزعتري - في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية - أن الاتفاق تم في نيويورك بين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية مارك لوكوك، خلال أعمال الجمعية العامة.

وأشار إلى أهمية الاتفاق الذي سيعزز قدرة المنظمات الإنسانية على العمل في إدلب التي تصلها المساعدات الآن عبر طريق وحيد هو معبر حدودي بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن موعد بدء تطبيق الاتفاق مرهون بتطبيق الاتفاق الروسي التركي، وبموافقة كل الأطراف المعنيين بالوضع في إدلب.