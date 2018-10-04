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جون بولتون: إيران الممول الرئيسي العالمي للإرهاب منذ عام 1979

10:24 م الخميس 04 أكتوبر 2018
جون بولتون: إيران الممول الرئيسي العالمي للإرهاب منذ عام 1979

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

واشنطن (أ ش أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة تمثل أبرز تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج.

وأشار بولتون - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - إلى "أن بلاده تواجه أيضًا تهديدات من إيران التي وصفها بأنها الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979".

وكان بولتون قد أعلن في وقت سابق أن إيران هددت لعقود منطقة الشرق الأوسط بصواريخها الباليستية وأسلحتها النووية، مؤكداً أن التقارير تشير إلى أن طهران تعزز أنشطتها النووية.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن إيران نظام مارق كانت تهدد المنطقة ليس فقط بأسلحتها النووية وصواريخها الباليستية وإنما بتصرفها لعقود وكأنها البنك المركزي للإرهاب الدولي، كما أن تصرفاتها العسكرية العدائية في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدوليين، لذا لا أتعامل مع ما يقولون بأي جدية".

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