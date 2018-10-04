البيت الأبيض يتلقى نتائج تحقيق "إف بي آي" بشأن مزاعم التحرش ضد كافانو

واشنطن (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أنه تلقى نتائج التحقيق التكميلي من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، نتيجة لمزاعم التحرش الجنسي بحق المرشح لعضوية المحكمة العليا بريت كافانو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، دعا المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه لإجراء تصويت سريع على ترشيح كافانو، على الرغم من أن أعضاء مجلس الشيوخ لم يراجعوا بعد تقرير المكتب الذي قال إنه سيتم إرساله إلى المجلس.

وقال شاه في بيان تم نشره على موقع تويتر: "لقد تم منح أعضاء مجلس الشيوخ وقتا كافيا لمراجعة هذا التحقيق السابع عن سابقة أفعال (المرشح)".

وقال: "هذه آخر إضافة للمراجعة الأكثر شمولية للمرشح لعضوية المحكمة العليا في التاريخ، والتي تشمل جلسات استماع مكثفة ومقابلات متعددة للجنة وأكثر من 1200 سؤال للتسجيل وأكثر من نصف مليون صفحة من الوثائق. وبفضل هذه المعلومات الإضافية ، فإن البيت الأبيض واثق تمامًا من أن مجلس الشيوخ سيصوت بالموافقة على عضوية القاضي كافانو بالمحكمة العليا."