الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعم المنظمة للعراق من أجل تحقيق الأمن والسلام

بغداد (أ ش أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، دعم منظمة الأمم المتحدة للعراق، وكذلك مساندة المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وقال مكتب رئيس الجمهورية العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيًا له النجاح في مهامه رئيسًا لبلاده.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية العراقي عن شكره العميق للأمين العام، مثمنًا دور الأمم المتحدة في الدعم الهام الذي تقدمه للعراق في كافة المجالات.