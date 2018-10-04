الدفاع الأمريكية: واشنطن لا تدير معملاً لإنتاج الأسلحة البيولوجية في جورجيا

واشنطن (أ ش أ)

نفى إيريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الخميس، ما تردده موسكو من أن واشنطن تدير معملاً لإنتاج الأسلحة البيولوجية في جورجيا.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون قوله "إن هذه الاتهامات الروسية محض خيال، وتأتي في إطار حملة تضليل إعلامية تقودها روسيا ضد الغرب".

وتابع المتحدث قائلاً : "الولايات المتحدة لا تنتج أسلحة بيولوجية في جورجيا ، وأن المعمل محل الاتهام عبارة عن منشأة صحية عامة مخصصة لعلاج المواطنين والحيوانات ويتولى المركز الوطني الجورجي للرقابة على الأمراض والصحة العامة إدارته وملكيته بالكامل وليس الولايات المتحدة".