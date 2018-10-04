الجيش السوري يحبط هجومًا إرهابيًا على نقاط عسكرية بريف حماة

دمشق (أ ش أ)

تصدت قوات الجيش السوري، اليوم الخميس، لاعتداء مجموعة مسلحة على نقاط عسكرية للجيش بريف حماة الشمالي.

هذا وواصلت القوات السورية تقدمها في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا، بريف السويداء والذي يعد آخر معاقل تنظيم "داعش".. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

كما تمكنت القوات السورية من السيطرة على أرض قاع البنات الشديدة الوعورة، وثبتت نقاطها الجديدة ضمن الجروف الصخرية بعمق المنطقة بعد إبعاد إرهابيي تنظيم داعش.