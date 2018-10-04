وزير الطاقة الروسي يلتقى نظيره السوري

موسكو (أ ش أ)

التقى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي سليمان غانم، وبحث معه خارطة الطريق للتعاون في قطاع الطاقة لعام 2018 التي تم توقيعها بين البلدين بداية العام الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس، في بيان بالإشارة إلى نوفاك: "تنص الوثيقة على تنفيذ مرحلي للمشاريع في مجال الاستكشافات الجيولوجية على الأراضي السورية وعلى الجرف، وإنتاج النفط والغاز، وترميم وتحديث البنية التحتية للنفط والغاز".

وأضاف البيان:" الحديث يدور أيضاً عن تدريب المواطنين السوريين المؤهلين والقيام ببحوث مشتركة في مجال الجيولوجيا".

وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في نهاية يناير الماضي، أن روسيا وسوريا قد وقعتا خارطة طريق للتعاون في قطاعي الطاقة والطاقة الكهربائية لعام 2018 وما بعده، والتي تتوخى ترميم وتحديث وبناء منشآت جديدة للطاقة في سوريا.