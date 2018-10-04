أردوغان يدعو لتشكيل مجلس أمن دولي من القارات السبع

اسطنبول (د ب أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لـ"المنتدى الفكري" الذي بدأ أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليًا، مؤكدًا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه جميع تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب.

وأوضح الرئيس التركي أن الأمم المتحدة لم تحقق العدالة، رغم تأسيسها من أجل ذلك الهدف.

وأشار إلى أن مجلس الأمن اتخذ الكثير من القرارات بلافائدة.

وأوضح في هذا الشأن: "الوضع في أفغانستان واضح، وفي سوريا واليمن وراخين في ميانمار، ولكن الأمم المتحدة مع الأسف لم تقم بشئ رغم كل ذلك، ولم يتم التوصل إلى حل للقضية القبرصية كذلك".

ولفت إلى أن الفشل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعود لعدم تطبيق أي من القرارات العديدة المتخذة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.