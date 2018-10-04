روسيا تشكك في صحة مزاعم هولندا بالتورط في هجمات إلكترونية

موسكو (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا تشكك في صحة مزاعم هولندا بتورطها في هجمات إلكترونية.

وقال ريابكوف إن "فرض هذه الاتهامات يشكل أمرا مشكوكا في صحته"، داعيا إلى إجراء تحقيق روسي.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: "لدينا حاليا فقط أكثر المعلومات الأولية عن هذا الموضوع."

وقال ريابكوف إن "موضوع ما يسمى بالقرصنة والهجمات الإلكترونية الروسية اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة في دوائر معينة ذات نزعة سلبية تجاه روسيا".

وشدد أيضا على أن روسيا "لم تتدخل أبدا" في العملية الانتخابية الأمريكية.