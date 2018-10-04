المبعوث الأممي إلى اليمن: إصلاح الاقتصاد أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية

جنيف (أ ش أ)

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، عن أمله في استئناف المفاوضات في نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن هو إصلاح الاقتصاد.

وأكد جريفيث، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الحد من هبوط العملة المحلية يأتي على رأس الأولويات الدولية ..مضيفا " أن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني".

وأوضح المبعوث الأممي: "داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية.. مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع حيث يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها".