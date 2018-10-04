الرئيس العراقي يبحث جهود تشكيل الحكومة.. ويؤكد على ضرورة تطوير النظام الديمقراطي الاتحادي

بغداد (أ ش أ)

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سبل تعزيز الجهود من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وثمن الرئيس العراقي -خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي- نجاح العراقيين في تحقيق ممارسة راقية أثارت احترام العالم في التناوب الديمقراطي على السلطة، مؤكداً استعداده لبذل قصارى جهوده لنجاح عبدالمهدي بانجاز مهمته.

وأكد حرصه ودعمه على تكوين حكومة وطنية قوية تحظى بقبول شعبي واسع وتلبي طموحات الشعب العراقي بالتقدم والوحدة والاستقرار وقادرة على مواجهة التحديات في المجالات.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء المكلف عن ثقته الوطيدة بالروحية الوطنية العالية والمثابرة لرئيس الجمهورية وقدرته على تعزيز وحدة العراقيين والإسهام في النجاح بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق طموحات المواطنين وحقوقهم الدستورية.

من ناحية أخرى، أكد صالح، اليوم الخميس، ضرورة الانطلاق من أجل تلبية طموحات الشعب العراقي وتطوير النظام الديمقراطي الاتحادي وتعميق التفاهم البناء بين قادة البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لصالح، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن رئيس الجمهورية استقبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له"، مشيرا الى أن المالكي عرب في مستهل اللقاء عن خالص تهانيه وسروره البالغ بانتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية.

ونقل البيان عن المالكي قوله، إن الثقة والأمل بان المرحلة المقبلة ستشهد تجاوز العقبات والصعوبات وتلبية طموحات الشعب العراقي بالأمن والاستقرار والازدهار.