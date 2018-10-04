إردوغان: تركيا لن تخرج من سوريا حتى إجراء انتخابات

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده لن تخرج من سوريا حتى يجري الشعب السوري انتخابات في الدولة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "سنغادر سوريا ونتركها لأهلها بعد أن يجري شعبها انتخاباته".

كما أشار إلى أن أنقرة اتفقت مع موسكو على إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم. ولفت إلى أن التفاهم بين تركيا وإيران وروسيا انتهى بعدم القيام بأي عمليات عسكرية في مدينة إدلب شمالي سوريا.

وهاجم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موقفها في سوريا، مضيفًا أنها أرسلت 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.