أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بدعوى تمويل حزب الله

القاهرة - مصراوي

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رجل الأعمال اللبناني محمد عبدالله الأمين على قائمة الإرهاب، مرجعة ذلك إلى علاقاته ودعمه لحزب الله.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأمين الذي يمتلك 7 شركات في لبنان تم وضعهم على لائحة العقوبات الأمريكية، بسبب دعم مالكهم لحزب الله عبر شخص يدعى أدهم حسين طباع.

وقال بيان الوزارة الأمريكية إن الأمين بات في قائمة الإرهاب الأمريكية وفرضت عقوبات على شركاته السبع.

وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر: "ينبغي أن يكون عملنا بمثابة تحذير بأننا سنفرض عواقب على أي شخص يشارك في علاقات تجارية مع الأمين أو شبكات دعم أخرى لحزب الله. لقد اتخذت الخزانة الاميركية المزيد من الإجراءات ضد حزب الله هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون تمامًا بإغلاق هذه الشبكة الإرهابية".

وأوضح البيان الأمريكي أن حزب الله هو وكيل لإيران، وإدارته تركز على دعم ونشر الإرهاب، على حد قوله.

كما أضاف: "نمارس ضغودا قوية على ممولي حزب الله مثل طباع من أجل مواجهة أنشطتهم في لبنان وغيره".

ويأتي قرار الولايات المتحدة في ظل الحملة التي يقودها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون، ومعهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد التوغل الإيراني في المنطقة العربية، ويدعمهم في ذلك السعودية والإمارات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أن حزب الله يستخدم اللبنانيين كدروع بشرية عبر إخفاء صواريخ بالستية في مناطق سكنية وبالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وحدد خلال خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مواقع في بيروت وبينها ملعب العهد لكرة القدم، زاعما أنه حزب الله يخفي أسلحته فيها.

وكذّب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مزاعم نتنياهو وقام بجولة أول أمس رفقة دبلوماسيين وصحفيين بداخل ملعب العهد بالعاصمة بيروت.