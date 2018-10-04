ميركل: حل القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية

غزة (أ ش أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، أن ألمانيا تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية لإسرائيل هو "الحل الصحيح".

وأعربت ميركل - التي تقوم بزيارة إلى إسرائيل تستغرق يوما واحدا - عن التزام ألمانيا العميق بمصالح إسرائيل، وذلك خلال لقاء جمع بينها وبين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

من جانبه، حث ريفلين - حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - المستشارة الألمانية على الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران لضمان "الاستقرار" العالمي.، داعيا برلين إلى التوقف عن البحث عن سبل لتخفيف العقوبات، والتوقف عن البحث عن سبل للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران.

وفي تصريحاتها بعد ذلك، تجاوزت ميركل خلافات ألمانيا مع إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقالت إنه سيكون على البلدين الحليفين مواصلة الحوار حول المسألة.

وفي ردها على ريفلين، قالت ميركل "نرغب في منع إيران من استخدام الأسلحة النووية. والسؤال هو: هل ينبغي علينا الاستمرار في الاتفاق أو البناء على العقوبات؟ نحن نعمل باتجاه نفس الهدف - وقف البرنامج النووي لإيران".