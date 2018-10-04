  • عاجل:أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الخميس.. اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    رئيس مجلس نواب العراق: لن نسمح باستغلال أراضينا في حروب بالوكالة

    04:35 م الخميس 04 أكتوبر 2018
    رئيس مجلس نواب العراق: لن نسمح باستغلال أراضينا في حروب بالوكالة

    محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي

    كتبت- هدى الشيمي:

    أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده لن تكون أبدًا جزءًا من سياسة المحاور، ولن تسمح باستغلال أراضيها في حروب بالوكالة، أو عمليات تصفية حسابات.

    وقال الحلبوسي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الخميس في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، ردًا على سؤال وُجه إليه بشأن التدخل الإيراني في العراق، إن بغداد ستعمل على أن تكون نقطة التقاء، ولكنها لن تسمح أبدًا بالتدخل في سياستها أو الاعتداء على سيادتها.

    وتابع: "وفي نفس الوقت هناك دول الحوار، والدول التي تشاركنا الحدود والتي نحترمها ونتعاون معها، ولكننا لن نسمح لأي دولة بأن تستخدمنا في عمليات تصفية الحسابات".

    وتأتي زيارة الحلبوسي للقاهرة بالتزامن مع انتخاب الدكتور برهم صالح رئيسًا للعراق، وانتخاب عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء.

    وخلال زيارته للقاهرة، والتي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس البرلمان العراقي، ولتأكيد أن العراق جزءًا لا يتجزأ من العالم العرابي.

    والتقى المسؤول العراقي بوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

    محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي العراق السفارة العراقية إيران

    الخبر التالى:

    المغرب يؤكد رفضه إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان