رئيس مجلس نواب العراق: لن نسمح باستغلال أراضينا في حروب بالوكالة

كتبت- هدى الشيمي:

أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده لن تكون أبدًا جزءًا من سياسة المحاور، ولن تسمح باستغلال أراضيها في حروب بالوكالة، أو عمليات تصفية حسابات.

وقال الحلبوسي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الخميس في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، ردًا على سؤال وُجه إليه بشأن التدخل الإيراني في العراق، إن بغداد ستعمل على أن تكون نقطة التقاء، ولكنها لن تسمح أبدًا بالتدخل في سياستها أو الاعتداء على سيادتها.

وتابع: "وفي نفس الوقت هناك دول الحوار، والدول التي تشاركنا الحدود والتي نحترمها ونتعاون معها، ولكننا لن نسمح لأي دولة بأن تستخدمنا في عمليات تصفية الحسابات".

وتأتي زيارة الحلبوسي للقاهرة بالتزامن مع انتخاب الدكتور برهم صالح رئيسًا للعراق، وانتخاب عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء.

وخلال زيارته للقاهرة، والتي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس البرلمان العراقي، ولتأكيد أن العراق جزءًا لا يتجزأ من العالم العرابي.

والتقى المسؤول العراقي بوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.