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    مصادر سورية: داعش يطلب فدية مقابل الإفراج عن مختطفات السويداء

    04:21 م الخميس 04 أكتوبر 2018
    مصادر سورية: داعش يطلب فدية مقابل الإفراج عن مختطفات السويداء

    ارشيفية

    دمشق - (د ب أ ):

    كشفت مصادر في المعارضة السورية عن أن تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) وافق على اطلاق سراح مختطفي محافظة السويداء مقابل فدية مالية.

    وقالت المصادر ، التي طلبت عدم ذكر اسمها ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن " تنظيم داعش طلب مبلغ مليون دولار عن كل مختطف وعددهم 22 امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى الإفراج عن نساء معتقلات لدى النظام السوري ".

    وكان تنظيم داعش أعلن أول أمس الثلاثاء عن قتل المختطفة ثريا ابو عمار وهي إحدى المختطفات.

    وتشهد مدينة السويداء لليوم الثاني على التوالي اعتصاماً مفتوحا لأهالي المختطفين أمام مبنى المحافظة للعمل على الإفراج عن المختطفين لدى تنظيم داعش.

    سوريا داعش فدية مختطفات السويداء محافظة السويداء

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