رئيس مجلس نواب العراق: لا يمكن التشكيك في عروبتنا

كتبت- هدى الشيمي:

أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس نواب العراق، على عروبة العراق وكونها جزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية.

وقال الحلبوسي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، إنه لا يمكن التشكيك في عروبة العراق، والتي خاضت حربًا ضد التطرف والإرهاب بالنيابة عن العالم بأكمله.

وشدد المسؤول العراقي على اهتمام بغداد بالقضية الفلسطينية، ونقل دعوته بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

ودعا الحلبوسي الدول العربية إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع العراق، ومساعدتها في عملية إعادة الاعمار التي من المقرر أن تبدأ قريبًا.

وتأتي زيارة الحلبوسي للقاهرة بالتزامن مع انتخاب الدكتور برهم صالح رئيسًا للعراق، وانتخاب عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء.

وخلال زيارته للقاهرة، والتي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس البرلمان العراقي، ولتأكيد أن العراق جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي.

والتقى المسؤول العراقي بوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.