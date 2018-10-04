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    رئيس مجلس نواب العراق: كانت هناك مُخططات وأجندات تسعى إلى تقسيم بلادنا

    04:03 م الخميس 04 أكتوبر 2018
    رئيس مجلس نواب العراق: كانت هناك مُخططات وأجندات تسعى إلى تقسيم بلادنا

    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

    كتبت- هدى الشيمي:

    قال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه كانت هناك مُخططات وأجندات تسعى إلى تقسيم العراق وشعبها، إلا أنها فشلت.

    وأوضح الحلبوسي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الخميس في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، أنه في عام 2003 (أي منذ الغزو الأمريكي للبلاد) وقبلها أيضًا، كانت هناك مساعي إلى تقسيم البلاد، ولكنها كلها فشلت.

    وأكد المسؤول العراقي أن حرب بلاده ضد داعش ساعدت على توحيد الشعب.

    وتابع: "نعمل على تشكيل حكومة عراقية قوية في العراق، ونعمل على الانفتاح على العالم، والتعاون مع الشركات العربية والأجنبية في إطار جهود إعمار العراق".

    وتأتي زيارة الحلبوسي للقاهرة بالتزامن مع انتخاب الدكتور برهم صالح رئيسًا للعراق، وانتخاب عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء.

    وخلال زيارته للقاهرة، والتي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس البرلمان العراقي، ولتأكيد أن العراق جزءًا لا يتجزأ من العالم العرابي.

    والتقى المسؤول العراقي بوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

    مجلس النواب العراقي العراق محمد الحلبوسي السفارة العراقية تنظيم داعش

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