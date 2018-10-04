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    تركيا: استدعاء السفير السعودي للاستفسار عن وضع خاشقجي

    03:59 م الخميس 04 أكتوبر 2018
    تركيا: استدعاء السفير السعودي للاستفسار عن وضع خاشقجي

    جمال خاشقجي

    القاهرة (مصراوي)

    ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية الخميس أن الخارجية التركية استدعت السفير السعودي لدى أنقرة للاستفسار عن وضع الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تبين أن مختف.

    ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن السفير وليد بن عبد الكريم الخريجي استُدعي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة بعد ظهر أمس الأربعاء.

    وأوضحت مصادر الوكالة أن مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران التقى الخريجي، واستفسر منه عن وضع الصحفي السعودي خاشقجي.

    السفير السعودي تركيا جمال خاشقجي

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