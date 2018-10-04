تونس: 30 إصابة بفيروس حمى غرب النيل

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة في تونس عماد الحمامي اليوم الخميس عن ارتفاع عدد المصابين بحمى غرب النيل إلى 30 حالة مؤكدة اثر ظهور الفيروس في منطقة الساحل.

وأوضح الحمامي ، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس يصل إلى نحو سبعين حالة ، لكنه أشار الى 30 حالة مؤكدة من بينها 12 حالة تماثلت للشفاء.

وأرجعت وزارة الصحة سبب ظهور المرض إلى انتشار المستنقعات والبرك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مدن في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وكانت مدينة مساكن التابعة لولاية سوسة قد شهدت أولى حالات ظهور الفيروس لكن هناك مخاوف من تفشي المرض بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نابل قبل أسبوع وأدت إلى وفاة ستة أشخاص وخسائر في البنية التحتية والممتلكات وظهور مستنقعات.

وبدأت عدة بلديات في سوسة وولايات أخرى حملات تنظيف ورش للمبيدات في المناطق تحسبا لانتقال الفيروس.