اتفاق تونسي سعودي على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع التونسي اليوم الخميس عن توسيع التدريبات العسكرية المشتركة مع السعودية عقب التدريب الذي شمل سلاح الجو في البلدين الأسبوع الجاري.

وأعلن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، خلال لقائه السفير السعودي بتونس محمد بن محمود العلي ، عن تدريب مشترك في الفترة القريبة يشمل القوات الخاصة والاسناد الصحي.

كما دعا الزبيدي ، في بيان لوزارة الدفاع، إلى إعداد اتفاقية تعاون خصوصية في مجال الطب العسكري بين البلدين تعنى بالتكوين وتطوير البحوث الطبية وتبادل الخبرات.

ووصلت الاثنين الماضي بعثة لسلاح الجو الملكي السعودي إلى تونس للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش الطيران التونسي، وهو التدريب الأول من نوعه بين البلدين.

وأوضح العلي أن "التمرين المشترك في مجال الطيران خطوة إيجابية لتبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني".

كما دعا إلى توسيع التعاون في مجالات أخرى مثل الصحة العسكرية والتصنيع العسكري.