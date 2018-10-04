قيادي بحماس يكشف حقيقة لقائه بصحيفة إسرائيلية

القاهرة- (مصراوي):

نفى مكتب قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إجراء لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وقال إن "صحفية تقدّمت بطلب للقاء السنوار في غزة بطلب رسمي لصالح صحيفتين (إيطالية وأخرى بريطانية)، وعلى هذا الأساس جرى اللقاء".

وأوضح، في بيان نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية، أن تحرّيات الإعلام الغربي في حركة حماس تأكّدت من أن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري، التي أجرت الحوار "ليست يهودية أو إسرائيلية، وليس لها سابق عمل مع الصحافة الإسرائيلية".

وأكّد أنه لم تكن هناك مقابلة مباشرة مع الصحفية المذكورة، بل أرسلت الأسئلة وتم الإجابة عليها، فيما التُقِطت صورة لصالح اللقاء فقط.

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وقال "للأسف الصحفية لم تحترم مهنتها وعلى ما يبدو فقد باعت اللقاء لصحيفة يديعوت أحرونوت".

ولفت مكتب السنوار إلى احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفية ومقاضاتها

كانت "يديعوت أحرونوت" نشرت، صباح الخميس، مُقتطفات من حوار مع السنوار، قالت إنها ستنشره كاملًا غدًا الجمعة في مُلحق الصحيفة.