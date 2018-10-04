مظاهرة في تعز تطالب برحيل التحالف وإجراء إصلاحات اقتصادية باليمن

صنعاء - (د ب أ):

شهدت مدينة تعز اليمنية، مظاهرة حاشدة، لليوم الثالث على التوالي تنديداً بانهيار العملة المحلية والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وانطلقت المظاهرة ، التي دعا اليها نشطاء وحقوقيون عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من جولة العواضي إلى المقر المؤقت لديوان عام المحافظة وسط مدينة تعز /275 كم جنوب صنعاء/.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل قوات التحالف العربي، واتهموه بـ "الوقوف خلف التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد".

وقال نبيل الصلوي، أحد المشاركين في المظاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"نطالب برفع الحصار عن اليمن وإعادة تصدير الغاز والنفط، وعدم تدخل دول التحالف بالشؤون الداخلية لليمن".

وأكد الصلوي أن الاحتجاجات ستستمر في مدينة تعز حتى يتم تحقيق مطالب المواطنين، مشيراً إلى أن معظم المحلات التجارية لا تزال مغلقة استجابة الى العصيان المدني.

وطالب المتظاهرون بعودة الرئيس اليمني والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإقالة الفاسدين من الحكومة ومؤسسات الدولة، ووضع حلول عاجلة لوقف تدهور الريال اليمني أمام سوق العملات الأجنبية، حسبما أفاد الصلوي.

وشهدت العملة اليمنية انهيارا متسارعا خلال الأشهر الماضية، وسجلت رقماً قياسياً لم تصل إليه من قبل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 200 بالمئة عما كانت عليه في السابق.