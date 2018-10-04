رئيس إسرائيل يطالب بدعم ألماني لإسرائيل في موقفها من البرنامج النووي الإيراني

تل أبيب - (د ب أ):

حث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاتحاد الأوروبي على الانضمام للولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران، وطالب ألمانيا بدعم مطالب إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القدس :"لا يمكننا إلا رفض القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. بالنسبة لنا، حان الوقت للانضمام إلى العقوبات الفعالة على إيران، وليس الالتفاف عليها".

وأضاف :"يتعين تجويع الوحش الإيراني، وليس إطعامه. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار العالمي. أطالب ألمانيا بالوقوف إلى جانبنا في المطالبة بالإشراف على البرنامج النووي الإيراني وعدم السماح لإيران بالتهرب من التزاماتها".