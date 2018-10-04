مجلس الشيوخ الأمريكي يتلقى تقريرا من الـ"إف بي آي" بشأن ترشيح كافانو للمحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي اليوم الخميس أن ملف الخلفية الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بشأن بريت كافانو المرشح لعضوية المحكمة العليا أصبح متاحا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال جراسلي في تغريدة: "وصل ملف الخلفية التكميلي الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي الخاص بالقاضي كافانو".

ودعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ إلى تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بعدما رفعت كريستين بلايسي فورد مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كافانو.

واتهمت فورد وهي أستاذة علم نفس، كافانو بمحاولة اغتصابها بينما كانا في المرحلة الثانوية. وخلال جلسة استماع اللجنة القضائية الأسبوع الماضي، نفى كافانو الاتهامات بغضب وعيون تملؤها الدموع.

واتهم أيضا الديمقراطيين "بتوجيه ضربة منظمة" ضده وهي "انتقامية نيابة عن آل كلينتون"، وهو تصريح محزب بشدة لدور يفترض أنه غير سياسي.

وقد يجرى تصويت نهائي لكامل مجلس الشيوخ بشأن ترشيح كافانو يوم السبت.