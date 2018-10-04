جامعات مانيلا تنفي اتهامات الجيش بتنظيم انقلاب شيوعي

مانيلا - (د ب أ):

أدانت العديد من الجامعات في العاصمة الفلبينية، مانيلا، اليوم الخميس مزاعم الجيش بأن الشيوعيين يستخدمون الجامعات على أنها قاعدة تجنيد لمؤامرة مزعومة للإطاحة بالرئيس رودريجو دوتيرتي.

وقال جارليتو جالفيز، قائد القوات المسلحة الفلبينية، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن ميزانية الجيش أمس الأول الثلاثاء أن الحزب الشيوعي الفلبيني انضم إلى خصوم دوتيرتي السياسيين لتنظيم الطلاب في الجامعات بالعاصمة من أجل مؤامرة تسمى "أكتوبر الأحمر".

ونفى كل من الحزب الشيوعي الفلبيني ومنتقدي دوتيرتي الاتهامات.

وأصدر الجيش قائمة تضم 18 جامعة يزعم أنها تجند الطلاب وزعم أن الشيوعيين يعرضون على الطلاب مقطع فيديو يوضح أن دوتيرتي ديكتاتور.

وقالت جامعة إيميليو أجيندالدو كوليدج، المدرجة على القائمة، "مثل هذا البيان يقوض سلامة وأمن طلاب الجامعة لأنه يتم النظر لهم حاليا على أنهم شيعيون محتملون أو متمردون".

وقالت جامعة ماكاتي إن إدارتها ليست على دراية بأي جهود تجنيد من قبل الشيوعيين داخل الجامعة.

ووسط نفي الجامعات، قال المتحدث العسكري الجنرال إدجارد أريفالو إن الجيش يعتقد بشدة أنه تم استغلال بعض الجامعات للتجنيد بينما هناك جامعات أخرى على القائمة مستهدفة.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان وهي وكالة حكومية، اليوم بيانا تنتقد فيه الجيش.