روسيا تسخر من بريطانيا بعد وصفها بأنها "دولة منبوذة"

موسكو - (د ب أ):

سخرت الخارجية الروسية اليوم الخميس من بريطانيا بعدما وصفها وزير الدفاع البريطاني بأنها "دولة منبوذة".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية القول إن بريطانيا تكيل الاتهامات لروسيا "دون أي تحليل".

وأضافت أن الاتهامات كلها "تصب في زجاجة واحدة، ربما زجاجة عطر نينا ريتش"، في إشارة إلى الزجاجة التي يُزعم استخدامها في حادثة تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال في انجلترا في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت زاخاروفا :"الأمور كلها مختلطة: الاستخبارات العسكرية الروسية، قراصنة الكرملين، الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. إنها خليط بشع من العطور".

وأضاف :"الخيال الخصب لدى زملائنا في بريطانيا حقاً ليس له حدود. من الذي تفتق ذهنه عن كل هذا؟".

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال في بيان الليلة الماضية إن الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولة عن هجمات إلكترونية "عشوائية ومتهورة" ضد منظمات ومؤسسات سياسية.

ولاحقا، قال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون إن ما قامت به روسيا "ليس تصرفات قوة عظمى، وإنما تصرفات دولة منبوذة".