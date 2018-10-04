"أقوى السيدات العربيات".. من هي أول رئيسة بنك في السعودية؟

كتبت- رنا أسامة:

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، عُيّنت سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان، رئيسًا لبنك "ساب الأول" حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" المحلية، الخميس.

يأتي ذلك إعلان البنك "الأول" (البنك السعودي الهولندي سابقًا) عن توقيع اتفاقية اندماج مُلزمة مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

تشغل العليان (66 عامًا) منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "العليان للتمويل"، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، والتي أسسها والدها الشيخ سليمان العليان عام 1947.

وفي وقت سابق، قالت العليان لراديو ألاباما إنها أول امرأة تعمل لمدة 18 عامًا في شركة "العليان للتمويل".

وتحظى بمكانة خاصة بين الخبراء المصرفيين، دفعت بيرند فان ليندر، المدير التنفيذي للبنك السعودي الهولندي، للتأكيد أنها تمتلك طريقة إدارة تثير الشغف. وقال إنها "تحظى بقدر عالٍ من الاحترام؛ ليس لأنها امرأة سعودية تتصدر مجال سيدات الأعمال، بل لشخصها"، بحسب تقارير محلية.

من هي لبنى العليان؟

وُلدت في محافظة عنيزة في القصيم عام 1952، وهي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان.

حصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كرونيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا، بحسب سيرتها الذاتية المنشورة على صحيفة "الاقتصادي" السعودية.

عملت في بنك "مورجان جوارنت" بمدينة نيويورك من عاميّ 1979 إلى 1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.

قضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها.وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، حتى وصلن إلى 500 موظّفة.

تشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والاستثمارية الرائدة، من بينها "البنك السعودي الهولندي" و"مجموعة رولز رويس البريطانية" و"مجموعة دبيو بي بي الإعلامية" و"بنك أكبانك التركي" و"شركة شلمبيرجير البترولية".

وهي عضو مجلس إدارة شركة "التعدين العربية السعودية- معادن" منذ 2016 . وعضو مجلس أمناء "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" واللجنة التنفيذية في "المجلس العربي للأعمال" ومجلس أمناء "مؤسسة الفكر العرب".

حطّمت العليان القوالب النمطية للنساء السعوديات، وتعتبر متحدثة دائمة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي ينعقد سنويًا في سويسرا.

وتُعد من أكثر الأشخاص تأثيرًا في مجال الأعمال؛ إذ تصدّرت المرتبة الأولى في قائمة "أقوى السيدات العربيات" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2017.